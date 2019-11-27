Музей воинской славы откроется в солнечногорском Кривцове к Дню Победы

Музей воинской доблести создадут в преддверии 75-летия со дня Великой Победы в в Кривцовском территориальном управлении Солнечногорского городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Музей расположится на втором этаже местного дома культуры. В настоящее время здесь ведется ремонт.

Музей в Кривцове охватит три темы: Великая Отечественная война, краеведение и история Истро-Сенежской птицефабрики. Кроме того, для учащихся будет организован кружок «Кривцово — частичка Солнечногорья», где дети смогут изучать историю. Сейчас жители могут принести в будущий музей экспонаты — различные предметы из прошлого века.

Начальник территориального управления Кривцово Евгения Атаева рассказала, что инициатива создания музея воинской доблести принадлежит председателю кривцовского совета ветеранов Гульдании Маметьевой.

«Здесь будут размещены фотографии ветеранов, исторические справки и экспонаты, посвященные жителям Кривцова в период Великой Отечественной войны. Это делается для того, чтобы сохранить память о наших героях, и чтобы будущие поколения знали историю своего родного края», — акцентировала Евгения Атаева.

В будущем помещении музея уже заменили электропроводку, отштукатурили стены и выровняли пол. В ближайшее время рабочие заменят оконные блоки, произведут монтаж навесного потолка и витрин для будущих экспонатов.

Полностью завершить ремонт помещения и открыть музей планируют в начале мая следующего года — в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.