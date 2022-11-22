22 ноября 2022, 13:19
Музей водки появится в Ленинском округе
Музей русской водки откроют в Ленинском округе Подмосковья. Он возвысится на два этажа, а внутри представят свыше 800 экземпляров алкогольных изделий из разных регионов России. Гости смогут увидеть плакаты, старинные рецепты и узнать технологии приготовления водки.
Музей разместят на территории парк-отеля «Орловский». Внутри появятся подарочные бутылки и тематические серии, посвященные историческим личностям, природе, праздникам, персонажам.
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Прототипом объекта послужили Провиантские склады — комплекс зданий, расположенный на Зубовском бульваре в Москве. Застройщик «Октекс» вложил в проект 63 миллиона рублей.
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В музее смогут трудоустроиться 17 человек. Разрешение на строительство выдали в Минжилполитики Подмосковья.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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