Подмосковье 31 марта 2023, 15:32 Музей в Сергиевом Посаде и Московская духовная академия начнут проводить совместные выставки и проекты Пресс-служба Московской духовной академии / пресс-служба Московской духовной академии

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Сергиево-Посадский музей-заповедник и Московская духовная академия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.

Соглашение подписали исполнительный директор Сергиево-Посадского музея-заповедника Алина Сапрыкина и ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Кирилл.

Сотрудничество между академией и музеем предусматривает реализцию совместных просветительских, научно-образовательных, выставочных и событийных программ, в том числе между СПМЗ и музеем христианского искусства «Церковно-археологический кабинет».

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