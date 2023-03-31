31 марта 2023, 15:32
Музей в Сергиевом Посаде и Московская духовная академия начнут проводить совместные выставки и проекты
Сергиево-Посадский музей-заповедник и Московская духовная академия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.
Соглашение подписали исполнительный директор Сергиево-Посадского музея-заповедника Алина Сапрыкина и ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Кирилл.
Сотрудничество между академией и музеем предусматривает реализцию совместных просветительских, научно-образовательных, выставочных и событийных программ, в том числе между СПМЗ и музеем христианского искусства «Церковно-археологический кабинет».
Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с учениками из новой школы. Он рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.
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