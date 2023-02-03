Подмосковье 03 февраля 2023, 17:32 Музей в Одинцове открыл посвященную блокаде Ленинграда выставку

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Выставка «900 дней. Непобежденные» открылась в Одинцовском историко-краеведческом музее. Она приурочена ко Дню полного освобождения Ленинграда и проходит ежегодно. Это дань памяти людям, которые пережили войну.

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Посетившим открытие выставки гостям рассказали о героизме бойцов Красной армии и выдали блокадные пайки. Небольшие порции черного хлеба спасали жизни в замерзающем и голодном Ленинграде.

«Каждый год стараемся эту выставку сделать немножко по-разному, потому что все-таки тема тяжелая и каждый раз ее можно освещать с разного ракурса. На самом деле каждый год мы стараемся сделать акцент либо на военных операциях, которые происходили вокруг Ленинграда, либо, как в этом году, сделать акцент на бытовой жизни», — рассказала экскурсовод Одинцовского историко-краеведческого музея Анна Солдатова.

В экспозиции представлены карты и схемы прорыва блокады, фотографии, медали, военные документы и предметы быта жителей Ленинграда из фондов музея. Выставка открыта с 10:00 до 17:00 со вторника по воскресенье. Она продлится до 25 февраля.

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