Музей в Горках Ленинских проведет бесплатную экскурсию на акции «Ночь искусств» | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 13:24 Музей в Горках Ленинских проведет бесплатную экскурсию на акции «Ночь искусств»

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Через неделю, 4 ноября, во время акции «Ночь искусств» в Научно-культурном центре «Музей Ленина» пройдет специальная акция. Можно будет посетить бесплатную экскурсию «Советский Парфенон: прикосновение к тайне».

К составлению плана этой экскурсии авторы подошли очень глубоко. Они собрали самые малоизвестные факты, которые связаны с архитектурой и экспозицией, с его архитектором Леонидом Павловым. Можно будет найти ответы на самые неожиданные вопросы. Например, как проходило строительство «Последнего советского музея». Кроме того, гости музея смогут в первый раз познакомиться с материалами семейного архива Павловых, которые ранее вообще ни разу не представлялись публике. Там будут и редкие фотографии, и планы, и много другое.

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Здание Научно-культурного центра «Музей Ленина» было построено в 1987 году именно по проекту Леонида Павлова. В работе тогда архитектору действительно удалось сберечь и собственное видение, и в то же время добиться полной гармонии между формой и содержанием. Вход на эту выставку будет полностью бесплатным для всех посетителей.

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