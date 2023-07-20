Подмосковье 20 июля 2023, 08:38 Музей узников фашистских концлагерей в Мытищах вошел в лонг-лист национальной премии «Жить вместе» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Музей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в Мытищах вошел в лонг-лист национальной премии «Жить вместе». Он поддерживает социальные и культурные проекты в округе.

Музей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей находится в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Первые экспонаты в нем появились еще в конце 1970-х годов.

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Также в число финалистов вошли еще четыре проекта из Подмосковья. Итоги премии «Жить вместе» подведут 20 августа в Москве.

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