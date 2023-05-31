Подмосковье 31 мая 2023, 11:16 Музей узников фашистских концлагерей открылся в Мытищах

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Музей узников фашистских концлагерей открылся в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Участие в его создании приняли волонтеры и юнармейцы.

Экспонаты музея помогли собрать бывшие узники фашистских концлагерей. На полках — колючая проволока, роба узника, желуди с партизанской поляны и книга воспоминаний и стихов бывших несовершеннолетних узников лагерей «Будем жить».

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Волонтеры и юнармейцы своими силами сделали музей. Дальше они собираются продолжать расширять экспозицию.

«Мы сами лично приходили сюда, красили все, расставляли экспонаты, вешали фотографии, картины», — поделился волонтер Дмитрий Ермолаев.

В планах у ребят — проводить экскурсии для школьников, чтобы передавать память о событиях Великой Отечественной войны через поколения.

«Мы говорим о том, что у нас есть преемственность поколений. Мы передаем эти знания детям», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Напомним, в День Победы губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с бойцами СВО почтил память павших в годы Великой Отечественной войны.

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