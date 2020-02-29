Домашние блины, народные игры и оберег на счастье. Музей-усадьба «Архангельское» приглашает на Масленицу

В Подмосковье провожают зиму. На гуляньях едят блины, веселятся и сжигают чучело Масленицы. Главный праздник проходит в музее-усадьбе «Архангельское».

Старт гуляньям дали глава Красногорска Эльмира Хаймурзина и директор музея-усадьбы Вадим Задорожный. Они пожелали всем гостям праздника отличного настроения.

Источник фото: телеканал «360»

Красногорск празднует масленицу всю неделю, в субботу — кульминация праздника.

«В нашем округе параллельно проходит очень много мероприятий на разных площадках. Завтра будет Широкая Масленица и здесь, в «Архангельском», и в парках Красногорска, и на главной площади города возле ДК „Подмосковье“. Мы всех приглашаем!» — сказала глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Источник фото: телеканал «360»

В первый день Масленицы в «Архангельском» гостей праздника ждали традиционные народные забавы — хороводы, бои подушками и другие игры, праздничный концерт, аттракционы для детей.

На мастер-классе детей и их родителей научили делать куклу-оберег. Умельцы говорят, что лицо на кукле не рисуют, чтобы в нее не вселились духи. При этом сжигать оберег необязательно. Куклу «Масленицу», изготовленную из новых материалов, нужно целый год хранить дома, тогда она принесет богатство и благополучие.

Источник фото: телеканал «360»

По словам директора музея-усадьбы «Архангельское» Вадима Задорожного, подобные массовые гулянья продолжают традицию усадебных праздников 19-го века. На Масленицу владельцы «Архангельского» — князья Юсуповы — открывали двери для жителей окрестных деревень, и на главной улице народ мог веселиться.

Источник фото: телеканал «360»

Ну и какая же Масленица без блинов! В Красногорске гостей праздника угощали домашними блинами с разнообразными начинками: с вареньем, с икрой, с семгой, с сыром и ветчиной. Даже гурманы остались в восторге.

А вот у Эльмиры Хаймурзиной своя традиция праздновать Масленицу. «Я просто ставлю стопкой на стол блины, а начинки ставлю в разных салатниках в ряд. Самые разные — от мяса и капусты до яблок с грушей, корицей, до сгущенки и меда. Каждый формирует блины по своему желанию», — поделилась глава Красногорска.

Источник фото: телеканал «360»

В честь Масленицы 29 февраля и 1 марта вход на территорию музея-усадьбы свободный. Для красногорцев организован бесплатный транспорт: с 11:00 до 18:00 автобусы отправляются ежечасно от здания администрации с заездом к платформе МЦД-2 Красногорская. Обратно от остановки «Музей-усадьба „Архангельское“» бесплатные автобусы отправляются с 12:00 до 19:00.