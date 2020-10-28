Музей трамваев в Коломне собрал более 200 экспонатов со всего мира

Директор музея Андрей Мясников коллекционирует трамваи с юношества. Первые модели появились у мужчины в 1986 году. Широкой публике коллекция стала доступна в 2007-м.

«В 2007 году меня с коллекцией впервые пригласили в Санкт-Петербург. Там тогда праздновали столетие электрического трамвая и в Центральном музее железнодорожного транспорта проходила выставка, основанная на моей коллекции. Так она впервые увидела свет», — рассказал Андрей Мясников, директор Музея трамваев.

Свой собственный музей для всех экспонатов Андрей решил открыть именно в Коломне. На это у коллекционера был целый ряд причин.

«Коломна имеет к трамваю двойное отношение. Во-первых, это единственный город Московской области, где есть действующий трамвай. Во-вторых, именно в Коломне задолго до того, как здесь появился трамвай, в 1891 году, были построены первые отечественные электрические трамвайные вагоны», — пояснил Андрей Мясников.

Миниатюрные модели в масштабе 1:87 привезены из разных стран мира: Англии, Америки, Австралии, Японии и других. И коллекция пополняется постоянно.

Для любителей истории в музее собраны архивные документы, фотографии, открытки и картины с изображением трамваев.