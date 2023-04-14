Подмосковье 14 апреля 2023, 01:30 Музей СВО откроют в Балашихе в мае

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Музей, посвященный СВО откроется в мае на территории усадьбы «Горенки» в Балашихе, сообщает пресс-служба Мособлдумы. В преддверии Дня исторического и культурного комплекс посетили спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и глава Балашихи Сергей Юров.

Реконструкция усадьбы «Горенки» началась в 2022 году. Интерьер главного дворца напомнит о событиях 1914 года, здесь будут проходить выставочные мероприятия. Как отметил спикер регионального парламента, работы по восстановлению исторических объектов в регионе важны для культуры России.

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Уникальная выставка, посвященная событиям специальной военной операции будет расположена в строении рядом с дворцом. В качестве экспонатов представят тематическую литературу, бронетехнику и элементы снаряжения.

«Таким образом, здесь появится большой комплекс с богатыми выставками, рассказывающими об истории, начиная с прошлых столетий и по сегодняшний день», — отметил председатель Мособлдумы.

Территорию усадьбы также облагораживают. Сотрудники очистили пространство, тропинки и пруд, установлена система освещения.

«Уверен, что в летний период здесь будет очень комфортно проводить время как жителям Балашихи, так и гостям города», — отметил спикер.

По словам Сергея Юрова, восстановление усадьбы Горенки послужило началом проекта по объединению парковых зон общим маршрутом.

«В период с 2023 по 2025 мы планируем провести благоустройство Кучинского лесопарка, Голицынского парка и усадьбы Пехра-Яковлевское», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывной работе волонтеров региона по сбору гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.