Подмосковье 23 декабря 2022, 14:48 Музей спорта открыли в баскетбольном центре «Арена Химки» в Подмосковье Фото: Дарья Писмаркина.

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Экспозицию под названием «Слава Химкинского спорта» торжественно открыли в баскетбольном центре города при участии трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Здесь будут собраны личные вещи знаменитых химкинских спортсменов и сувениры от болельщиков.

На открытии собрались воспитанники спортивных школ со всего города, представители администрации и почетные гости — химкинские спортсмены, включая олимпийских чемпионов Анфису Резцову (биатлон) и Юрия Малышева (академическая гребля), а также чемпионку мира по фехтованию Наталью Макееву.

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«Создание этого музея стало возможным благодаря программе губернатора Андрея Воробьева „Инициативное бюджетирование“. Смысл проекта прост — идеи от жителей, реализация от области», — отметил депутат Мособлдумы Михаил Раев.

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Легенда Химок Анфиса Резцова пополнила коллекцию нового музея куклой, которую для нее сшили болельщики. На мини-версии биатлонистки форма с номером 36 — именно под ним она вышла на старт спринтерской дистанции на Олимпиаде 1992 года в Альбервилле и выиграла гонку.

Заместитель главы городского округа Юрий Родионов подчеркнул, что Химки были, есть и будут кузницей спортивных кадров для страны. Теперь в городе еще бережнее будут хранить память о своих победителях.

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