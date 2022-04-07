Музей школы и детства открылся в подмосковной императорской усадьбе «Ильинское-Усово» днем 7 апреля. В экспозиции — более 400 фотографий, подлинных документов и других предметов, которые рассказывают о развитии системы образования и воспитания во времена Александра II, Александра III и Николая II. Посетители также узнают, как воспитывали и обучали самих императоров и членов их семей.

Музей создан фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке администрации Одинцовского городского округа, а также благотворителей и меценатов. Выставка расположена в усадебном флигеле, где благодаря императрице Марии Александровне в 1873 году открылось народное училище для крестьянских детей.

Богатую экспозицию дополнит мультимедийный контент: документальная кинохроника, интерактивные обучающие игры, электронная картой народного образования в Российской Империи. На мансарде предусмотрен зал для проведения лекций-встреч, мастер-классов и творческих занятий для детей.

На торжественном открытии музея присутствовали почетные гости, среди которых вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, министр культуры Подмосковья Елена Харламова, директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александр Воронко.

«Очень важно, что мы свои проекты воплощаем в жизнь постепенно и качественно, несмотря на пандемию и другие события. В этот музей можно приезжать, не стыдно приводить друзей, рекламировать его. Надеюсь, это будет не просто выставка — здесь появится лекторий, какое-то комьюнити, которое будет собираться и обсуждать исторические темы», — отметила Елена Харламова.

Александр Воронко добавил, что атмосфера нового музея «завораживает и затягивает».

«Нас всегда волнует, как это было до нас. Здесь мы можем узнать, как это было и чем жила императорская фамилия, без всякой дидактики. Экспозиция создана не просто профессионально, но большой любовью», — подчеркнул Воронко.

Усадьба «Ильинское-Усово» входит в «Императорский маршрут». Это федеральный туристический проект, к которому уже присоединились более 20 регионов России, включая Московскую область. Цель проекта — «возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых».