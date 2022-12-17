Подмосковье 17 декабря 2022, 23:16 Музей Щелкова провел экскурсию для многодетных семей

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Экскурсия для многодетных семей прошла в Щелковском музее. Гостям рассказали о куклах и матрешках, выполненных семьей Дмитриевых.

Дети и родители Щелкова посетили выставку семьи художников декоративно-прикладного искусства из Сергиева Посада. Экскурсия была организована местным отделением партии «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой Родины».

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«Близится время сказки, Нового года. Мы решили этим воспользоваться. Воспользовались гостеприимностью нашего Щелковского историко-краеведческого музея и организовали вот такую экскурсию, посвященную русской кукле», — сказал заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» в Щелкове Антон Малинин.

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На выставке жителям округа рассказали о разных техниках, в которых выполнены матрешки и куклы, а также об их создателях.

Отмечается, что работы семьи Дмитриевых побывали на многих выставках в Москве, разъехались по частным коллекциям России и попали в зарубежные страны, где представили русскую традиционную культуру.

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