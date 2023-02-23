Подмосковье 23 февраля 2023, 15:23 Музей саней открылся в Реутове. Выставка — под открытым небом

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В Реутове заработал музей саней, который организовали прямо под открытым небом. Зрителям презентовали 15 старинных самодельных советских и современных экспонатов.

Экспозицию представили в школе № 5 округа. Самым старым в коллекции саням более 30 лет, а самые свежие изготовили прямо перед выставкой.

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Экспонаты искали везде: дома, на дачах, у друзей и знакомых. Одни сани прибыли в Реутов из Москвы, им уже 13 лет.

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«Наш экспонат мы назвали „Вестник зимы“. Глядя на них, в голове сразу возникает образ зимнего леса и Деда Мороза со Снегурочкой», — поделилась впечатлениями десятиклассница Марина Михайлова.

Экспозицию школьного музея в будущем планируют пополнять. Также учащиеся готовят к открытию выставку самодельных чучел Масленицы.

«Школьники их делали сами, очень постарались <…> Мы оценим все работы, в конце Масленичной недели обязательно сожжем одно чучело. А остальные отправим в музей», — сообщила организатор музея саней Ольга Монаенкова.

На данный момент в Щелкове и Ногинске уже рассматривают открытие подобных музеев.

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