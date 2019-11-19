Рожки, балалайки и калимба. Музей редких инструментов открылся в музыкальной школе в Котельниках

Буквально неделю назад на базе детской музыкальной школы имени Валентина Андреева в Котельниках открылся музей редких музыкальных инструментов. Здесь можно увидеть более 100 старинных инструментов, в том числе балалайки, охотничьи и почтовые рожки, а также африканскую калимбу.

Все старинные инструменты находятся в рабочем состоянии, на них можно сыграть. Уникальные экспонаты приехал лично осмотреть глава Котельников Андрей Булгаков.

«Из школ приходят, дети из садиков приходят. Я уже не говорю о наших учениках, те, которые учатся, могут играть на всех этих инструментах», — рассказала руководитель отдела народных инструментов ДШИ имени В. Андреева Вера Говердовская.

Источник фото: телеканал «360»

Руководители творческих студий напрямую обратились к главе Котельников. Они рассказали о самых волнующих проблемах и продумали пути их решения. Также поговорили о строительстве новой детской школы искусств и ремонте уже существующих домов культуры.

«Хотелось бы узнать перспективы развития нашего ДК. Слышали, что грядет глобальная реконструкция нашего учреждения. Поэтому хотелось, чтобы рассказали подробнее. И спросить, как мы могли бы быть полезными нашему городу, нашим учреждениям», — отметила Татьяна Архипова, руководитель образцового коллектива «Студия современного танца «Гротеск».

Источник фото: телеканал «360»

У каждого участника встречи нашлись и предложения для главы. Культурное развитие Котельников для Андрея Булгакова — важная тема и личная. Он и сам музыкант, учился игре на фортепиано.

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Сегодня в Котельниках работают более 80 творческих объединений. Занятия в них распределены по системе 50/50 — бюджетные и коммерческие услуги. Последние ввели по просьбе самих жителей. Однако, по словам руководителя творческих коллективов, в округе пока сохраняется проблема культурно-досугового голода.

«Это нормально, это правильно, потому что содержать все только за счет города никакого бюджета не хватит. А заниматься хотят все больше и больше. Город растет, соответственно, и требования горожан к определенным услугам тоже растут», — сказала начальник отдела культуры и туризма Управления развития социальной сферы администрации Котельников Елена Литвинова.

Источник фото: телеканал «360»

Участники диалога остались довольны встречей. По ее итогам составили целый список задач по улучшению творческой базы округа. Кроме того, было решено наладить эффективное внутриведомственное взаимодействие между различными учреждениями культуры.