Подмосковье 20 декабря 2022, 12:20 Музей пожарной охраны открыли в деревне Слащево под Подольском

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Торжественная церемония открытия музея пожарной охраны прошла в деревне Слащево в городском округе Подольск. Музей открыли в преддверии Дня спасателя на территории завода АО «ПТС», где производят аварийно-спасательное оборудование и технику.

Почетным гостем церемонии открытия стал первый космический пожарный, летчик-космонавт Александр Лазуткин. Александр Иванович провел в космосе 184 дня, за это время он успешно ликвидировал разгерметизацию, потушил пожар на орбитальной станции и спас свой экипаж.

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«Музеи — это место, где хранится правда. Здесь мы приходим и видим, как начиналось это все. Здесь мы можем увидеть начало пожарной службы: какая форма была, какие люди были. Сравнить с тем, что сейчас», — отметил летчик-космонавт, первый космический пожарный Александр Лазуткин.

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Музей собрал образцы пожарно-спасательного снаряжения различных лет и эпох, начиная с амуниции царской России и заканчивая самой современной экипировкой и дыхательной техникой.

Завод АО «ПТС» на протяжении 25 лет производит оборудование и снаряжение для подразделений МЧС. В благодарность подольские спасатели передали музею раритетную пожарную машину, которая заняла почетное место на крыше здания.

«Идея поставить памятник пожарной машине возникла давно. Легендарная машина, таких больше нет. Мы решили провести между прошлым и будущим параллель», — рассказал президент АО «ПТС» Сергей Барбулев.

Первую экскурсию в музее провели для учеников Сынковской школы. Ребятам показали экспонаты и рассказали о тонкостях работы спасателей. В дальнейшем руководство предприятия планирует устраивать бесплатные экскурсии для всех желающий. Завершилось мероприятие вручением почетных медалей восьми ветеранам завода.

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