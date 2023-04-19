19 апреля 2023, 18:41
Музей полиции открылся в школе № 27 в Химках
Ученики из кадетских классов химкинской школы № 27 с нуля создали музей полиции. В нем собраны фото ветеранов органов внутренних дел, их воспоминания и найденные на раскопках артефакты.
Совет ветеранов МВД передал школьному музею уникальные исторические экспонаты — от фотографий и противогазов времен Великой Отечественной войны до газет. Директор школы № 27 Мариана Полякова отметила патриотическую составляющую проекта.
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«В нашем городском округе нет еще аналога подобному музею», — сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.
В музее каждый может примерить роль кинолога или криминалиста, а в кабинете следователя дети будут учиться создавать фотороботы, вести уголовные дела и снимать отпечатки пальцев. Коллекцию уникального музея планируют постоянно пополнять.
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