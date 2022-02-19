Уникальный музей, посвященный авиационному полку «Нормандия — Неман», работает в гимназии городского округа Фрязино с 1986 года. Ученики изучают историю легендарного полка и хранят более сотни уникальных экспонатов. Среди них полетные карты, форма летчиков и большой фотоархив.

В преддверии Дня защитника Отечества гимназию посетили летчики 18-го Гвардейского авиаполка, ветераны Вооруженных сил города, а также представители французской военной миссии.

«Я очень рад видеть такую красивую школу и беседовать с русскими учениками. Очень приятно видеть, как дети говорят по-французски и знают историю и дружбу наших стран», — подчеркнул военно-воздушный атташе, подполковник Венсан Фужер.

Для гостей гимназисты провели полноценную экскурсию, на которой рассказали о боевом пути авиаполка «Нормандия — Неман». Члены французской делегации подарили школьному музею сувениры и книги.

«Такие встречи способствуют прославлению того подвига, который совместно, плечом к плечу русские летчики совместно с французскими совершили во время Второй мировой войны», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Он подчеркнул, что благодаря этим слаженным действиям советские войска дошли до Берлина и одержали Великую Победу.

Завершилась встреча с французской делегацией большим концертом в актовом зале гимназии.

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