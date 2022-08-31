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    31 августа 2022, 19:05

    Музей под открытым небом. Художники из 20 стран мира создают муралы в Балашихе

    Участница фестиваля «Культурный код» в Балашихе Эпштейн рассказала о своем мурале

    Анатолий Минкин

    Стены домов микрорайона Железнодорожный в городском округе Балашиха стали холстами для муралов. Их создают более 90 художников из 20 стран, которые приехали в Подмосковье на фестиваль «Культурный код».

    Музей под открытым небом. Художники из 20 стран мира создают муралы в Балашихе

    Фестиваль начался еще 20 августа и продлится до 17 сентября. За это время в микрорайоне появятся около 40 муралов на фасадах высотных жилых домов. Кварталы превратятся в галерею под открытым небом.

    Художники из России, Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии и Мексики в строительных люльках с обязательной страховкой поднимаются на высоту, чтобы перенести подготовленный на бумаге эскиз на стену жилых домов. Их не пугает даже сильный ветер.

    Музей под открытым небом. Художники из 20 стран мира создают муралы в Балашихе | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Сюжеты у картин разные. С одного дома на проходящих внизу людей смотрит профиль женщины, нарисованный золотым и черным цветом мальчик играет в мяч. Все рисунки наносят краскопультами. Кисти и валики для поверхности домов не подходят.

    Художница Саша Эпштейн рисует на фасаде 15-этажного дома картину с двумя серфингистами. Девушка пояснила, что приехала из Владивостока и сама увлекается этим видом спорта.

    Для нее это второй подобный мурал. Первый появился в Петропавловске-Камчатском. По словам Саши, там находится центр российского серфинга.

    Музей под открытым небом. Художники из 20 стран мира создают муралы в Балашихе | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Я очень давно пишу картины на эту тематику. Но это только внешняя оболочка. Потому что мои герои — молодые спортивные юноши, мое поколение, которое движет нашу жизнь вперед», — рассказала художница.

    Саша пояснила, что пока работа еще не закончена, но посвящена единению человека с природой. По мнению автора, это обязательно произойдет в будущем, когда люди начнут глубже познавать себя и окружающий мир.

    Музей под открытым небом. Художники из 20 стран мира создают муралы в Балашихе | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Над эскизом для мурала художница работала полтора месяца. Девушка пояснила, что так же происходит с ее обычными картинами.

    «Разница только в том, что обычно у меня холст, а здесь большой фасад на 15 этажей. Это очень интересно, но сложно», — призналась она.

    Нанесение краски на стену дома занимает около недели. Благодаря качественным материалам рисунок продержится 10 лет.

    Музей под открытым небом. Художники из 20 стран мира создают муралы в Балашихе | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Впервые фестиваль «Культурный код» прошел в Подмосковье в 2019 году. Тогда художники работали в Одинцовском городском округе. В микрорайоне Новая Трехгорка они расписали 33 фасада домов и стену длиной 600 метров.