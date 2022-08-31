Музей под открытым небом. Художники из 20 стран мира создают муралы в Балашихе

Стены домов микрорайона Железнодорожный в городском округе Балашиха стали холстами для муралов. Их создают более 90 художников из 20 стран, которые приехали в Подмосковье на фестиваль «Культурный код».

Фестиваль начался еще 20 августа и продлится до 17 сентября. За это время в микрорайоне появятся около 40 муралов на фасадах высотных жилых домов. Кварталы превратятся в галерею под открытым небом.

Художники из России, Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии и Мексики в строительных люльках с обязательной страховкой поднимаются на высоту, чтобы перенести подготовленный на бумаге эскиз на стену жилых домов. Их не пугает даже сильный ветер.

Источник фото: телеканал «360»

Сюжеты у картин разные. С одного дома на проходящих внизу людей смотрит профиль женщины, нарисованный золотым и черным цветом мальчик играет в мяч. Все рисунки наносят краскопультами. Кисти и валики для поверхности домов не подходят.

Художница Саша Эпштейн рисует на фасаде 15-этажного дома картину с двумя серфингистами. Девушка пояснила, что приехала из Владивостока и сама увлекается этим видом спорта.

Для нее это второй подобный мурал. Первый появился в Петропавловске-Камчатском. По словам Саши, там находится центр российского серфинга.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень давно пишу картины на эту тематику. Но это только внешняя оболочка. Потому что мои герои — молодые спортивные юноши, мое поколение, которое движет нашу жизнь вперед», — рассказала художница.

Саша пояснила, что пока работа еще не закончена, но посвящена единению человека с природой. По мнению автора, это обязательно произойдет в будущем, когда люди начнут глубже познавать себя и окружающий мир.

Источник фото: телеканал «360»

Над эскизом для мурала художница работала полтора месяца. Девушка пояснила, что так же происходит с ее обычными картинами.

«Разница только в том, что обычно у меня холст, а здесь большой фасад на 15 этажей. Это очень интересно, но сложно», — призналась она.

Нанесение краски на стену дома занимает около недели. Благодаря качественным материалам рисунок продержится 10 лет.

Источник фото: телеканал «360»

Впервые фестиваль «Культурный код» прошел в Подмосковье в 2019 году. Тогда художники работали в Одинцовском городском округе. В микрорайоне Новая Трехгорка они расписали 33 фасада домов и стену длиной 600 метров.