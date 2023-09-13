Подмосковье 13 сентября 2023, 17:13 Музей «Новый Иерусалим» включили в список достижений России Музей «Новый Иерусалим» стал участником проекта «Россия — страна достижений» Телеканал «360»

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Московскую область во всероссийском проекте «Россия — страна достижений» представит музей «Новый Иерусалим». Он известен своими крупными выставками и уникальными экспонатами, включая редкие иконы.

Сейчас на площадке проходит сразу несколько выставок, включая живопись из коллекции музея-заповедника «Архангельское» под названием «Собрание Юсуповых. Издание второе», выставку «Особая кладовая» из обновленной экспозиции русского искусства, а также показ иконы «Лабиринт духовный», которая уже поразила посетителей своей необычностью.

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Директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко рассказала, что сейчас готовят новый проект, который посетители смогут увидеть в декабре. Подробности она раскрывать не стала, но подчеркнула, что в создании примут участие Русский музей и Третьяковская галерея.

«Планируем в декабре новый проект, пока он у нас на стадии сборки, подготовки. И мы в рамках этого проекта прорабатываем наши партнерские условия и с федеральными музеями. Это Русский музей и Третьяковская галерея», — рассказала она.

Ежегодно музей «Новый Иерусалим» посещают десятки тысяч человек. На площадке есть интерактивные стенды, где можно узнать все подробности об экспонате, а также работают бесплатные аудиогиды, которые расскажут об истории картин.

Музей «Новый Иерусалим» не единственный, кто представляет Московскую область в федеральном проекте «Россия — страна достижений». Полный список доступен на сайте в разделе «Достижения регионов», где пользователи могут проголосовать за самый важный для них объект.

Главная цель проекта — познакомить россиян с научными, культурными и технологическими достижениями регионов, а также показать места, которые стоит посетить.