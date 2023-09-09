Подмосковье 09 сентября 2023, 07:30 Музей «Новый Иерусалим» проведет конференцию для школьников Подмосковья 30 сентября Министерство культуры и туризма МО

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Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» проведет первую конференцию для подмосковных старшеклассников. Мероприятие запланировали на 30 сентября. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

«Участники могут самостоятельно формировать повестку заседания и предложить собственную тему на этапе подачи заявок. Поскольку формат антиконференции предполагает отклонение от правил стандартных конференций, то выступления могут не ограничиваться устной презентацией мнений, а содержать творческие вкрапления», — уточнили в ведомстве.

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Заявки для участия принимаются онлайн до 17 сентября. Их рассмотрят до 21 сентября. Связаться с оргкомитетом можно по почте: conference@njerusalem.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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