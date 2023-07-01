Подмосковье 01 июля 2023, 01:20 Музей «Новый Иерусалим» открылся после двухлетней реэкспозиции в Истре Музей «Новый Иерусалим»

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В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» после двухлетней реэкспозиции откроется постоянная выставка «Новый Иерусалим. Памятник истории и культуры XVII–XXI веков». Это произойдет 1 июля, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что новая экспозиция будет исторической, но с историко-художественными и краеведческими элементами.

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«Она представляет посетителям Новый Иерусалим во всех его ипостасях: как монастырь, паломнический и музейный объект, крупный религиозный, художественный, градообразующий, ремесленный и научный центр, памятник архитектуры и реставрации», — рассказала Каклюгина.

Зрителям покажут предметы, поступившие в фонд музея в 1920-х годах из Воскресенского Ново-Иерусалимского и Валдайского Иверского монастырей. Также посетителям будет доступна видеозона. Площадь экспозиции составит 400 квадратных метров.

Билеты можно приобрести на сайте музея.

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