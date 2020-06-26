Музей «Новый Иерусалим» открылся для посетителей

С конца марта музей «Новый Иерусалим» в Истре был закрыт для посетителей и его работников. Большинство из них тоже ушли на самоизоляцию. Все из-за пандемии коронавируса. Сейчас музей снова открыт. Теперь работает по новым правилам.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас все организовано так, что посетитель входит в одну дверь, выходит в другую, входящие и выходящие не столкнутся между собой. Мы следим за тем, чтобы посетитель был в маске, мы сами в масках и перчатках», — рассказала Ирина Никитина, смотритель музея «Новый Иерусалим».

На входе всех отправляют к санитайзеру. Есть выбор: либо обработать руки, либо надеть перчатки. Ну и, конечно, обязательный аксессуар — маска. Если вы забыли захватить, она продается прямо на месте. Наличные лучше не использовать. Также советуют покупать билеты в автомате и расплачиваться картой, чтобы минимизировать контакты.

Источник фото: телеканал «360»

«В соответствии с нормами Роспотребнадзора ограниченное количество посетителей единовременно может находиться в музее, поэтому у нас заведено количество билетов определенное, купить их можно, как на сайте, так и в терминалах самообслуживания», — пояснила Татьяна Голубушкина, сотрудник музея «Новый Иерусалим».

Источник фото: телеканал «360»

В музей пускают по сеансам. Он длится два часа. В это время в залах могут находиться не более 45 человек. Не успели зайти — придется подождать. Таковы новые санитарные нормы. Кстати, билеты тоже в руки никто кроме вас не берет.

Сейчас музей полностью открыт для посещения. Знаменитая «Особая кладовая» и Зал с колоннами ждут гостей. Но только в масках.