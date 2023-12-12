Подмосковье 12 декабря 2023, 15:47 Музей кукол народов мира открыли в школе «Наследие» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Экспозиция музея кукол народов мира в школе «Наследие» в Химках насчитывает свыше 200 экземпляров. Коллекция дает возможность ближе познакомиться с историей и культурой разных национальностей.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Экспонаты помогают детям лучше узнать культуру и географию разных стран. Выставку уже успел посетить лидер Движения общественной поддержки в Химках Егор Ченюк.

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«Музей кукол — это отличный способ изучить и оценить обычаи, культуру и одежду. Каждая кукла в музее представляет отдельную страну или регион, а традиционные костюмы, являются оригинальной национальной одеждой», — рассказал он.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что для жителей Химок регулярно проводят экскурсии, флешмобы, выставки, концерты, мастер-классы и лекции. Так, почти три тысячи культурных мероприятий провели в округе с начала 2023 года.

С афишами различных мероприятий можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, там также есть информация о новогодних спектаклях, мастер-классах и выставках в регионе.

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