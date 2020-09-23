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    23 сентября 2020, 09:59

    Музей кукол и Дом мороженого открыли в подмосковном Серпухове

    Анастасия Аброськина

    В подмосковном Серпухове открыли Музей кукол и Дом мороженого — все под одной крышей, в соседних залах. Здесь гости смогут отдохнуть и узнать историю города. В музее покажут фильмы о нем и создании игрушек, будут проводить выставки, экскурсии и мастер-классы.
    Музей кукол и Дом мороженого открыли в подмосковном Серпухове | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

    В Доме мороженого гостям предложат около 70 видов лакомства, а заодно расскажут об истории их создания. Посетителей угостят пломбиром, сорбетом, фруктовыми, ягодными и шоколадными десертами. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по туризму Московской области.

    Кроме того, для гостей сделали зону кафетерия. А в соседнем зале можно увидеть ростовые куклы в разных нарядах и персонажей мультфильмов.

    Музей кукол и Дом мороженого открыли в подмосковном Серпухове | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

    В одном из просторных залов расположилась целая коллекция игрушек ручной работы. Все они в разных техниках, из разных материалов. Каждая по-своему уникальна

    пресс-служба Комитета по туризму Подмосковья.

    Некоторые работы можно будет купить и забрать с собой. Куклы изготовлены руками именитых авторов, отметила пресс-служба администрации Серпухова.

    Музей кукол и Дом мороженого открыли в подмосковном Серпухове | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

    Экскурсии и мастер-классы в новой точке притяжения туристов и жителей Подмосковья проводят по предварительной записи.

    Новости SMI.FM