Музей кукол и Дом мороженого открыли в подмосковном Серпухове
В Доме мороженого гостям предложат около 70 видов лакомства, а заодно расскажут об истории их создания. Посетителей угостят пломбиром, сорбетом, фруктовыми, ягодными и шоколадными десертами. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по туризму Московской области.
Кроме того, для гостей сделали зону кафетерия. А в соседнем зале можно увидеть ростовые куклы в разных нарядах и персонажей мультфильмов.
В одном из просторных залов расположилась целая коллекция игрушек ручной работы. Все они в разных техниках, из разных материалов. Каждая по-своему уникальнапресс-служба Комитета по туризму Подмосковья.
Некоторые работы можно будет купить и забрать с собой. Куклы изготовлены руками именитых авторов, отметила пресс-служба администрации Серпухова.
Экскурсии и мастер-классы в новой точке притяжения туристов и жителей Подмосковья проводят по предварительной записи.