28 марта 2024, 18:19
Музей кролика и зайца открыли в Солнечногорске
Уникальное пространство для детей и взрослых — музей кролика и зайца — начало работу в Солнечногорске. Посетители смогут увидеть более 1000 экспонатов со всего мира, а также узнать интересные детали об этих животных, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Посетители нового культурного пространства могут не только познакомиться с различными экспозициями музея, но и поучаствовать в мастер-классах по созданию неповторимого зайца. Кроме того, в музее работает зона кроликоворкинга. Это площадка с кроликами различных пород. Сотрудники музея поделятся с гостями заведения правилами содержания и общения с кроликами в домашних условиях.
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Музей кролика и зайца является уникальным местом, с которым могут познакомиться не только жители округа, но и туристы, путешествующие по Подмосковью, рассказал замглавы округа Кирилл Типографщик.
Музей работает по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красная, территория ТК «ВВС», 3/3. Для посещения нужно записаться на сайте.
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