Музей КПО Восток в Подмосковье посетили больше тысячи человек

Музей КПО Восток за два года его работы посетили больше тысячи человек. В нем побывали школьники, студенты, представители экологических организаций, а также просто активные жители Москвы и области.

Музей — отправная точка экскурсий на сортировочном комплексе. Здесь находится 3D-макет КПО Восток, благодаря которому посетители музея могут увидеть комплекс в целом: два сортировочных завода, четыре станции компостирования, два весовых пункта, площадку дробления крупногабаритных отходов, ремонтно-машинную мастерскую, все административные и хозяйственные сооружения.

В музее также хранится историческая экспозиция, в которой сохранены вещи с советских времен. Например, стеклянная тара, ящики для бутылок. Большая выставка посвящена просто бутылке для воды — вся она идет на переработку, не только сама бутылка, но и наклейка, и крышка.

Самая интересная часть экспозиции — необычные находки на сортировке. Например, советские и зарубежные фотоаппараты, старинная домашняя утварь, мечи, иконы, книги и множество других уникальных экспонатов.

«В Московской области в рамках реализации реформы по обращению с ТКО построены 11 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов, благодаря которым с 2019 года на переработку уже направлено порядка 7,3 млн тонн коммунальных отходов не попало в захоронение, чтобы было понятно, приведу пример. Если загрузить весь этот объем в ЖД составы, то поезд растянется от Москвы до Новосибирска», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Напомним, экскурсии на КПО Восток проводятся каждый четверг с 13.00.