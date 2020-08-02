Музей космонавта-рекордсмена Валерия Быковского открыли в Павловском Посаде в его день рождения. В экспозиции представили его личные вещи, фотографии и документы. В том числе два скафандра — из второго и третьего полетов в космос.

Космонавт Валерий Быковский провел в одиночном полете на орбите почти пять суток — рекордный срок. Музей в Павловском Посаде открыли в день его рождения. В экспозиции оказались предметы, которые побывали в космическом пространстве, — от продуктовых наборов до личных вещей. В их числе кинокамера, на которую Быковский снимал Землю с орбиты. Он — один из первых космонавтов, кто так делал.

Вдова космонавта Валентина Быковская призналась, что семейные реликвии очень дороги ее сердцу. Однако она считает, что их место в музее — там они смогут рассказать историю о муже и об их семье.

«Пришел Юра Гагарин за месяц до своей гибели, подарил нашему сыну вот этого робота. Пять лет Валерику исполнилось. А Гагарины были нашими соседями: они на шестом этаже жили, а мы на пятом, под ними. Юра поздравил Валерика, через месяц Юры не стало. Прибежал Валерик с улицы, кричит: „Мама, мама, где мои игрушки, где мой робот?“ Я говорю: „Отстань, не до тебя сейчас“. А он мне: „Ты ничего не понимаешь! Дядя Юра Гагарин погиб, надо сохранить его подарок“», — вспомнила Валентина Быковская

Валерий Быковский был партнером по полету первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. С Земли она улетела одна — Быковский в это время находился в «Востоке-5», потому что отправился с Байконура раньше. Терешкова провожала его на земле, а потом догоняла на орбите.

«Первые витки, корабли шли довольно близко друг к другу, а потом потихоньку расходились. И мы с ним, конечно, переговаривались, есть запись. Земля волновалась, и я ему говорю: „Валера, давай споем. И пускай успокоятся на Земле, что у нас все хорошо“. А он в этом время завтракал. Он сказал: „Я тебе что, певчая птица? Не буду петь!“» — рассказала Валентина Терешкова.

Этот полет перерос в дружбу после возвращения на Землю. Даже после смерти Валерия Терешкова продолжила поддерживать связь с его семьей. Она также принимала активное участие в создании нового музея. Вместе с семьей Быковских вошла в рабочую группу, которую организовало правительство Московской области.

Музей создан на средства президентского гранта при софинансировании и помощи администрации г. о. Павловский Посад Ирина Ушакова Директор павловопосадского музейного выставочного комплекса «Княжий двор».

Открыть музей в такой непростой для всего мира год — это все равно что в космос полететь. Тем не менее жители Павловского Посада очень этого ждали. Это очень востребованная площадка, особенно у младшего поколения, которое сможет здесь многому научиться.

«У нас разрабатывается и потихонечку внедряется программа — урок или школьный день в музее, когда, например, класс приводим в музей и они целый день занимаются своими предметами. Неважно — математика, литература, но находятся они в интерьерах музея, и это дает свою атмосферу, переключает из школьного класса. Они запоминают какие-то вещи. Цифры, года — все укладывается в голове. А потом, через много лет, когда они вырастут, может появиться новый космонавт, новый Быковский, новая Терешкова», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

В следующем году музей планируют расширить. Добавят кинозал, зону дополненной реальности. В интерактивной зоне экспозиции воссоздадут часть космического корабля, чтобы каждый посетитель мог ясно представить, как космонавт бороздил просторы космоса и ставил там рекорд.