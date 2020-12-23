Музей Коломны получил более 400 артефактов XIV–XIX веков, изъятых у черных копателей

Спецслужбы Подмосковья передали изъятые у черных копателей артефакты в краеведческий музей Коломны. Среди них монеты и украшения XIV–XIX веков. Всего музей получил более 400 предметов старины.

Источник фото: телеканал «360»

Среди переданных артефактов перстни, пуговицы, украшения и монеты XIV–XIX веков.

«Среди артефактов есть монеты-чешуйки XV века, периода Ивана III новгородской чеканки. В нашем собрании таких монет нет», — отметила Екатерина Антипова, главный хранитель музея-заповедника «Коломенский кремль».

Среди артефактов есть монеты и более позднего периода, которые еще предстоит исследовать специалистам.

Древние богатства передали музею сотрудники ФСБ. Оперативники изъяли их у черных копателей, которые летом собирали находки в окрестностях Коломны, Егорьевска и Бронниц. Как правило, подпольные археологи с металлоискателем ищут артефакты рядом с древними подмосковными городами, а потом продают их на известных сайтах.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники ФСБ провели контрольную закупку и изъяли более 400 предметов старины, которые готовили к нелегальному сбыту. Суд злоумышленников оштрафовал, найденное изъял и передал музею. По словам сотрудников музея, если бы артефакты обнаружили археологи-специалисты, определить историческую ценность предметов было бы легче.

«Утеряно место находки. Откуда это изъято, в каком слое это изъято. То есть для археолога кладезь информации само место, где это было изъято», — уточнила Екатерина Антипова.