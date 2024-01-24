Подмосковье 24 января 2024, 16:00 Музей «Коломенская пастила» отметил 15-летие Пресс-служба министерства культуры Московской области

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Знаменитый коломенский музей открыли 24 января 2009 года благодаря гранту от благотворительного фонда Владимира Потанина. О 15-летней истории пастильного дома рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Каждый год музей «Коломенская пастила» посещают более 60 тысяч гостей. На новогодних праздниках здесь побывало 2,3 тысячи человек. В музее рассказывают о городских легендах и традициях, знакомят с историями из жизни известных личностей. Все происходит в театрализованной форме и заканчивается чаепитием с дегустацией разных вкусов десерта, что особенно нравится гостям.

Пресс-служба министерства культуры Московской области

«Коломенская пастила, ее образ и вкус собрали по крупицам из архивных документов, музейных фондов и русской литературы. Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы. Производим только то, что имеет историческую ценность», — отметила основатель музея Наталья Никитина.

Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области

Сейчас пастила является брендом № 1 Коломны и входит в топ-10 «Вкусов России» по версии одноименного конкурса. Лимитированные линейки лакомства выпускают по спецзаказу для Третьяковской галереи, музеев-заповедников «Кижи» и «Царицыно» и других знаковых мест. Приобрести знаменитый подмосковный десерт также можно в Гастрономе № 1 на Красной площади.

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