Подмосковье 01 мая 2023, 14:36 Музей имени Бориса Феофанова открыли в Мытищах

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В Мытищах открыли музей имени Бориса Феофанова. Он расположился в здании на улице Академика Каргина.

Борис Феофанов был генерал-лейтенантом и почетным гражданином округа. За 45 лет службы он прошел путь от командира до начальника разведки войск Дальнего Востока. Мужчина получил два ордена Отечественной Войны первой степени.

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«Он очень много уделял внимания воспитанию молодого подрастающего поколения. Воспитанию офицеров молодых, когда руководил центральными курсами. И везде он старался подавать пример служению нашей Родине, нашему Отечеству», — сообщил коллега Бориса Феофанова Александр Шалимов.

Именно поэтому в честь Феофанова решили открыть музей, мемориальный стенд и Парту Героя в школе № 3. Сделать это решили в день его рождения — 25 апреля.

«Очень приятно, что не только мы нашего деда, но и помнить будут его долго в школе», — заявил внук Феофанова Денис.

Теперь в школе за этой партой будут сидеть также три внука и восемь правнуков Феофанова. Такие знаковые мемориалы участников Великой Отечественной Войны в школах Подмосковья появляются регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже к осени в регионе капитально отремонтируют три образовательных центра в Балашихе. Речь шла о школе № 3, Салтыковской гимназии и первом корпусе школы № 12.

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