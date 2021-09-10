Музей «Дом барина» открылся в Серпухове

В Серпухове открыли необычный музей. Новый туристический объект назвали «Дом барина». В нем посетители могут погрузиться в атмосферу дворянской жизни XVIII–XIX веков.

На экскурсиях можно узнать про этапы подготовки к балам, правила обеденного этикета, темы для бесед в курительной комнате.

Презентация проекта состоялась в экспозиционном пространстве на улице Калужской, дом 48. Там и расположен новый музей. В церемонии его открытия приняли участие представители администрации муниципалитета, торгово-промышленной палаты, а также сотрудники культурных и туристических организаций. Они стали участниками первой экскурсии.

Экскурсионная программа началась с бального зала третьего этажа, потом группа прошла к столовой, курительной комнате, кабинету и игральному залу. На втором этаже музея гости ознакомились с музыкальной комнатой, картинной, малой приемной и будуаром. Музей будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00.