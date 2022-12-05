Подмосковье 05 декабря 2022, 12:48 Музей Чайковского в Клину впервые покажет одну из своих реликвий на новой выставке

Читать 360tv в

Выставка «Иоланта» и «Щелкунчик»: неразгаданный код» открылась в музее-заповеднике Чайковского в Клину. На ней покажут тетрадь эскизов оперы и костюм Солдатика к первой постановке балета.

Выставка посвящено 130-летию первой постановки оперы «Иоланта» и балета «Щелкунчик». Главными экспонатами станут реликвии — тетрадь эскизов «Иоланты» и костюм Солдатика к первой постановке «Щелкунчика» 1892 года. Оба произведения создавались как парные и должны были исполняться в один вечер. Работа над ними проходила одновременно — на страницах одних и тех же нотных тетрадей.

Реклама

Среди экспонатов выставки — нотные рукописи, театральный костюмы, афиши, эскизы декораций и многое другое. Выставка будет открыта до 1 марта 2023 года.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».