Подмосковье 12 апреля 2023, 11:21 Музей Чайковского в Клину получил фотографию портрета композитора с МКС

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Музей Петра Чайковского в Клину получил фотографию портрета композитора на Международной космической станции. Это произошло в День космонавтики, 12 апреля. Изображение на орбиту взял сотрудник Роскосмоса Андрей Федяев.

В прошлом году портрет подписал главный дирижер Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев. Копию снимка отправили в Центр подготовки космонавтов Звездного Городка. Композитор сделал эту фотографию во время гастролей в Гамбурге в январе 1888 года в фотоателье Бибер.

Космонавт Федяев является поклонником творчества Чайковского. Он доставил снимок на орбиту 2 марта этого года на ракете Falcon 9. Аппарат стартовал из Флориды. Вместе с Федяевым на МКС в этот день прилетели американские астронавты НАСА Стивен Боуэн, Вуди Хобург и из ОАЭ Султан аль-Нейади.

«Мы точно знаем, как связан космос с Чайковским! В библиотеке композитора вы можете обнаружить атлас звездного неба, что свидетельствует о его интересе к наблюдению за звездами», — сообщил директор музея Игорь Корнилов.

По его словам, Чайковского очень любил советский конструктор Сергей Королев. Перед смертью он слушал пластинку с его произведениями. Последняя космическая собака Звездочка, которая побывала в космосе в марте 1961 года, приземлилась в городе Чайковском.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что космонавтике уделяют особое внимание в Подмосковье. Здесь работают предприятия, оснащенные всем необходимым для исследований.

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