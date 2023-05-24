Подмосковье 24 мая 2023, 10:03 Музей боевой славы в школе № 1 в Котельниках отметил 40-летие

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Музей боевой славы 17-й гвардейской Петраковской механизированной бригады отпраздновал 40-летие. Он находится на территории школы № 1 в Котельниках.

В музее можно прикоснуться к героическому прошлому нашей страны. Экспозиции постоянно пополняются новыми экспонатами — личными вещами ветеранов, предметами с мест боев и фотографиями, которые передают в музей ученики школы и жители округа.

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В фондах музея хранится более 600 уникальных экспонатов. Среди них — китель Героя Советского Союза Леонида Чурилова. Кроме того, Совет ветеранов 4-й гвардейской танковой армии в 2003 году передал музею Т-34. Танк поставили на постамент в сквере рядом со школой.

К юбилею глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин передал в коллекцию компас 1939 года и военный фотоаппарат,

«Я хочу всех поздравить с этим замечательным событием. Ведь <…> изучение истории и патриотизм всегда связаны между собой. <…> Этот музей говорит нам о славном пути нашей бригады, о тех подвигах, которые совершали наши отцы и деды в геройские годы Великой Отечественной войны», — сказал Сергей Жигалкин.

Праздник по случаю Дня рождения музея закончился творческими номерами учащихся школы и общей фотографией на память.

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