Подмосковье 26 января 2024, 11:44 Музей Бабы-яги в Щелкове внесли в реестр частных музеев Корытько Евгения

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Музей Бабы-яги в Щелкове внесли в реестр Союза содействия деятельности частных музеев. Его основательница Елена Яковлева собрала более 300 экспонатов.

Начавшаяся с одного сувенира экспозиция выросла до полноценного музея в отдельном домике. Там Елена собрала более 300 сказочных персонажей: от Бабы-яги до Черта и Водяного.

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«Когда мы только начали выставлять экспозицию было 325 экспонатов. Сейчас их количество увеличилось, так как у нас хранится ещё одна коробка с экспонатами. Мы планируем периодически менять экспозицию, добавляя новые экспонаты и меняя их расположение. Я полагаю, что их число будет расти», — рассказала она.

В музее также проводят мастер-классы по изготовлению мухоморов из ваты, росписи футболок и кружек, а также чаепития со сказочными героями.

Увидеть коллекцию можно по предварительной записи.

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