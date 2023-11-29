Подмосковье 29 ноября 2023, 15:30 Музей «Арткоммуналка» в Коломне проведет мастер-классы и перформансы 2 декабря Министерство культуры и туризма МО

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Музей «Арткоммуналка» отметит день рождения в Коломне. В ближайшую субботу там проведут мастер-классы, художественные перформансы и другие активности.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, музей «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» открылся в Коломне 12 лет назад 2 декабря. В честь годовщины там пройдет праздничная программа. В этот день гости музея смогут поучаствовать в мастер-классах по скетчингу, чеканке и изготовлению бус из бумаги, попробовать солянку по коломенскому рецепту, увидеть инсталляционный перформанс красноярского художника Danil Danot, научиться печатать фотографии в ванной комнате и сыграть в игру об истории города.

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Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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