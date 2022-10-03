Музей брендов, тары и упаковки появится в Сергиевом Посаде | 360°

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Музей брендов, тары и упаковки появится в Сергиевом Посаде

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Коллекцию, которая легла в основу нового музея, собрали когда-то сотрудники журнала «Тара и упаковка». До 2011 года экспозиция работала в центре Москвы, но в 2011-м была закрыта. Спустя 11 лет музей возобновит свою работу в Сергиевом Посаде.

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В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что организаторами музея являются Семен и Олеся Жильцовы. У них хранились все экземпляры коллекции после того, как экспозицию журнала закрыли в Москве. Заручившись поддержкой администрации Сергиево-Посадского округа, Жильцовы подготовили открытие в городе нового частного музея. За год они сделали в здании ремонт, закупили мебель, наняли в штат сотрудников.

Коллекция упаковки поделена на три исторических периода: Российская империя до 1917 года, СССР и современная Россия. Помимо непосредственно упаковки, здесь представлены технологии переработки отходов. Организаторы надеются, что новый музей будет интересен не только туристам, но и специалистам в сфере маркетинга, дизайнерам и производителям, а также школьникам и студентам.

Собирать разнообразные этикетки в журнале «Тара и упаковка» начали еще в 90-х годах прошлого века. Журналисты приносили в редакцию интересные экземпляры, и про них писали на страницах издания.

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