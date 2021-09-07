Музеи, зоофермы и развлекательные центры. Где отдохнуть с детьми в Подмосковье

В Московской области найдутся развлечения для всей семьи. Туристический портал Подмосковья welcome.mosreg собрал 20 самых интересных мест для детей: можно погладить животных на зоофермах, узнать все об истории страны в музеях и поиграть в лазертаг в развлекательных центрах.

Источник фото: welcome.mosreg

Московская область отлично подходит для семейного отдыха. Здесь время можно провести не только с удовольствием, но еще и с пользой.

Чтобы выходные прошли познавательно, в Московской области есть множество музеев на любой вкус. Например, детский интерактивный центр «Экспонариум» в Истре, музей впечатлений в Сергиевом Посаде, музей техники Вадима Задорожного в Красногорске, музей Lego Fox Bricks в Звенигороде и другие.

Для всех любителей активного отдыха в Одинцове работает веревочный парк «ПандаПарк», а в Сергиевом Посаде расположился этнопарк «Кочевник». Там можно вдоволь нагуляться по лесам и полям, а также познакомиться с калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками, оленем, барашками, овечками, северными ездовыми собаками. Всех обитателей парка можно погладить и покормить.

Еще одним местом притяжения для любителей животного мира в Московской области стала зооферма «Шихово» в Дмитрове.

А всем, кто неравнодушен к современным технологиям и компьютерным играм, подойдет клуб виртуальной реальности «Виар» в Дмитрове или целый развлекательный центр LaserLand в Красногорске. Там можно сразиться в лазертаг и потренировать скорость реакции, выносливость, ловкость и меткость.

Клубы по игре в лазертаг есть еще в нескольких округах: в Мытищах, Реутове и других.

А если дети хотят научиться новому, то сделать это можно в лабораториях и городах профессий. В Красногорске есть пищевой кванториум «Вкусная лаборатория». Там юные кулинары смогут научиться готовить необычные десерты, создавать новые ароматы и приготовить торт.

Сладкоежек также ждут на шоколадной фабрике «Конфаэль» в Красногорске. Там все расскажут о шоколаде, дадут попробовать лакомство, проведут викторину с призами, дадут порисовать шоколадом и приготовить леденцы.

А в Солнечногорске в детском городе профессий «КидБург» ребята смогут примерить на себя разные роли от врача до полицейского.

Выбор интересных мест для отдыха с детьми в Подмосковье огромный, осталось только найти то, что придется по душе именно вашему ребенку и отправиться в путешествие.