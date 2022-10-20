Подмосковный музей «Горки Ленинские» ввел бесплатное посещение выставок для семей мобилизованных | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 15:22 Подмосковный музей «Горки Ленинские» ввел бесплатное посещение выставок для семей мобилизованных

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Для мобилизованных и членов их семей в Подмосковье, в «Горках Ленинских», введут новые льготы. Такое право имеют практически все граждане Российской Федерации, которые заключили контракт о добровольной службе. Это касается и всех их родственников, в том числе и детей до 23 лет.

Для всех, кто пошел под мобилизацию, а также для членов их семей остается полностью бесплатным вход в сам музей-заповедник. Там можно также бесплатно посмотреть выставки в центре «Музей Ленина». Со льготами можно посещать выставки и экспозиции, в которые входят в том числе и экскурсии.

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Новая льготная программа включает посещение пяти музейных объектов. Это, в том числе, и Музей Усадьба Горки — именно там можно ознакомиться с самыми настоящими интерьерами начала прошлого века.

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Музей «Кабинет и квартира Ленина в Кремле», в котором хранится больше двух тысяч вещей, связанных с семьей Ульяновых, тоже предоставляет такие льготы. Вещи эти включают в себя некоторые уникальные документы, а также просто обычные бытовые предметы. Еще один такой музей — это гараж, в котором до сих пор стоит единственный на всей планете автомобиль«Rolls-Royce» модели «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу.

По льготной программе также можно будет побывать в Музее крестьянского быта. В нем хранится огромное количество предметов обихода. Все они смогут рассказать в подробностях о жизни крестьян Южного Подмосковья конца 19 и начала 20 веков.