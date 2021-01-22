Школьные музеи с оружием времен Великой Отечественной войны проверят в Подмосковье

В Подмосковье проверят меры безопасности в школьных музеях, где хранится оружие времен Великой Отечественной войны. Инспекцию проведет Главное управление региональной безопасности Московской области вместе с Министерством образования Подмосковья.

Соблюдение мер безопасности проверят во всех музеях, на выставках и в кружках, которые работают на базе школ, где хранится оружие времен Великой Отечественной войны.

Некоторые экспонаты военного времени могут и сейчас представлять опасность. В ходе проверки опасные предметы осмотрят, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.

«Сейчас в 20 городских округах Московской области 116 образовательных организаций, где представлены средства вооружения и поражения времен Великой Отечественной войны. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций все эти учреждения будут проверены в первом полугодии 2021 года. Нельзя допустить неприятных инцидентов из-за неосторожного обращения с боеприпасами», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

С учителями школ и сотрудниками музеев проведут беседу. Им напомнят, что нельзя пополнять экспозиции оружием, которое нашли на раскопках, без согласования с правоохранительными органами и опытных поисковиков.