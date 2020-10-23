Переплетение истории и технологий. Подмосковные музеи пригласили на онлайн-экскурсии

Спланировать досуг поможет «Путеводитель по Подмосковью». В области можно интересно провести выходные, даже несмотря на ковид-ограничения.

Музей «Новый Иерусалим»

Сегодня «Новый Иерусалим» — это один из крупнейших музейно-выставочных комплексов Подмосковья.

В одном месте тесно переплетаются история и мультимедийные технологии. Гости могут онлайн увидеть живопись, скульптуры, иконы, мебель из коллекции музея. Это доступно на постоянной выставке «Русское искусство XVI — начала XX века».

Окунуться в историю поможет онлайн-гид «Артефакт». При этом найти видео, рассказывающие о выставках «Нового Иерусалима», удастся на канале музея в «YouTube».

А недавно выставочный комплекс стал частью большого проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Так, на сайте все желающие могут бесплатно прикоснуться к творчеству мировых артистов и музыкантов.

Серпуховский историко-художественный музей

В этом музее представлена богатая коллекция картин Левицкого, Айвазовского, Шишкина, Левитана, Саврасова и других великих художников. В народе его называют «малой Третьяковкой», и это неудивительно.

Изучить экспонаты поможет онлайн-гид «Артефакт». Здесь гости увидят работы зарубежных и российских авторов. Они созданы в XVII–XVIII и XIX веках.

А на канале в «YouTube» музей Серпухова запустил виртуальный дневник #считанныедни.

Музей-заповедник «Зарайский Кремль»

Музей предложит гостям познакомиться с картинами, графикой, скульптурами. Здесь можно увидеть прикладное и декоративное творчество России, Западной Европы, Японии и Китая.

Изюминкой музея стала уникальная археологическая коллекция. Тех экспонатов, которые доступны там, нет во всем Подмосковье.

Это, например, череп носорога или фигурка бизона, вырезанная из бивня мамонта, и многое другое. Изучите и аудиогид.

Серпуховский музейно-выставочный центр

Выбрав для личного изучения музей в Серпухове, зрители увидят крупнейшие собрания творческих работ местных мастеров. Здесь доступны постоянные экспозиции, которые посвящены истории городского герба и народному быту прошлых веков.

И гостям предлагают три виртуальные выставки — «Посвящение Серпухову», «Натюрморт» и «Людмила Кочеткова».

Музей-заповедник «Мелихово»

Это место сохранило все воспоминания о жизни писателя Антона Чехова. Гости смогут увидеть комнаты и рабочий кабинет автора.

А где писатель принимал пациентов, будучи врачом? На вопросы ответит виртуальный тур по музею-заповеднику «Мелихово».

Здесь можно будет остановить свой взгляд на автографе Чехова и рассмотреть мемориальные вещи, фотографии, интерьер дома.

Подольский краеведческий музей

Виртуальные экскурсии предложил и Подольский краеведческий музей. Она перенесет зрителей в прошлое и окунет их в историю города от каменного века до наших дней.

Экспозиция «Подольский меридиан» занимает семь залов. Здесь гостей проведут от одного события городской истории к другому.

Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

Увидеть главные достопримечательности Дмитрова тоже можно онлайн. Сделать это поможет музей-заповедник «Дмитровский кремль».

Гостям предложат сразу несколько онлайн-экскурсий. Например, по городу Яхроме, страусиной ферме, памятникам Дмитрова и не только.

Звенигородский музей

Аудиогид познакомит всех желающих с историей Звенигорода и Саввино-Сторожевского монастыря, в котором находится музей.

Здесь можно будет узнать об известных усадьбах, познакомиться с творчеством русских художников.

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