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    23 октября 2020, 14:29

    Переплетение истории и технологий. Подмосковные музеи пригласили на онлайн-экскурсии

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Из-за пандемии Подмосковье ввело новые ограничения, чтобы сохранить здоровье жителей. Музеи с выставками вновь временно закрыли, но наше время уникально тем, что расширять свой кругозор можно онлайн. Культурные учреждения не отстают — они предложили виртуальные туры.
    Переплетение истории и технологий. Подмосковные музеи пригласили на онлайн-экскурсии | Изображение 1

    Спланировать досуг поможет «Путеводитель по Подмосковью». В области можно интересно провести выходные, даже несмотря на ковид-ограничения.

    Музей «Новый Иерусалим»

    Сегодня «Новый Иерусалим» — это один из крупнейших музейно-выставочных комплексов Подмосковья.

    В одном месте тесно переплетаются история и мультимедийные технологии. Гости могут онлайн увидеть живопись, скульптуры, иконы, мебель из коллекции музея. Это доступно на постоянной выставке «Русское искусство XVI — начала XX века».

    Окунуться в историю поможет онлайн-гид «Артефакт». При этом найти видео, рассказывающие о выставках «Нового Иерусалима», удастся на канале музея в «YouTube».

    А недавно выставочный комплекс стал частью большого проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Так, на сайте все желающие могут бесплатно прикоснуться к творчеству мировых артистов и музыкантов.

    Серпуховский историко-художественный музей

    В этом музее представлена богатая коллекция картин Левицкого, Айвазовского, Шишкина, Левитана, Саврасова и других великих художников. В народе его называют «малой Третьяковкой», и это неудивительно.

    Изучить экспонаты поможет онлайн-гид «Артефакт». Здесь гости увидят работы зарубежных и российских авторов. Они созданы в XVII–XVIII и XIX веках.

    Переплетение истории и технологий. Подмосковные музеи пригласили на онлайн-экскурсии | Изображение 2

    А на канале в «YouTube» музей Серпухова запустил виртуальный дневник #считанныедни.

    Музей-заповедник «Зарайский Кремль»

    Музей предложит гостям познакомиться с картинами, графикой, скульптурами. Здесь можно увидеть прикладное и декоративное творчество России, Западной Европы, Японии и Китая.

    Изюминкой музея стала уникальная археологическая коллекция. Тех экспонатов, которые доступны там, нет во всем Подмосковье.

    Переплетение истории и технологий. Подмосковные музеи пригласили на онлайн-экскурсии | Изображение 3

    Это, например, череп носорога или фигурка бизона, вырезанная из бивня мамонта, и многое другое. Изучите и аудиогид.

    Серпуховский музейно-выставочный центр

    Выбрав для личного изучения музей в Серпухове, зрители увидят крупнейшие собрания творческих работ местных мастеров. Здесь доступны постоянные экспозиции, которые посвящены истории городского герба и народному быту прошлых веков.

    Переплетение истории и технологий. Подмосковные музеи пригласили на онлайн-экскурсии | Изображение 4

    И гостям предлагают три виртуальные выставки — «Посвящение Серпухову», «Натюрморт» и «Людмила Кочеткова».

    Музей-заповедник «Мелихово»

    Это место сохранило все воспоминания о жизни писателя Антона Чехова. Гости смогут увидеть комнаты и рабочий кабинет автора.

    А где писатель принимал пациентов, будучи врачом? На вопросы ответит виртуальный тур по музею-заповеднику «Мелихово».

    Переплетение истории и технологий. Подмосковные музеи пригласили на онлайн-экскурсии | Изображение 5

    Здесь можно будет остановить свой взгляд на автографе Чехова и рассмотреть мемориальные вещи, фотографии, интерьер дома.

    Подольский краеведческий музей

    Виртуальные экскурсии предложил и Подольский краеведческий музей. Она перенесет зрителей в прошлое и окунет их в историю города от каменного века до наших дней.

    Экспозиция «Подольский меридиан» занимает семь залов. Здесь гостей проведут от одного события городской истории к другому.

    Переплетение истории и технологий. Подмосковные музеи пригласили на онлайн-экскурсии | Изображение 6

    Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

    Увидеть главные достопримечательности Дмитрова тоже можно онлайн. Сделать это поможет музей-заповедник «Дмитровский кремль».

    Гостям предложат сразу несколько онлайн-экскурсий. Например, по городу Яхроме, страусиной ферме, памятникам Дмитрова и не только.

    Переплетение истории и технологий. Подмосковные музеи пригласили на онлайн-экскурсии | Изображение 7

    Звенигородский музей

    Аудиогид познакомит всех желающих с историей Звенигорода и Саввино-Сторожевского монастыря, в котором находится музей.

    Здесь можно будет узнать об известных усадьбах, познакомиться с творчеством русских художников.

    Переплетение истории и технологий. Подмосковные музеи пригласили на онлайн-экскурсии | Изображение 8

    Узнавайте о лучших идеях, местах для отдыха, самых интересных событиях в Подмосковье на портале welcome.mosreg.ru.