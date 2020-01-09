    09 января 2020, 17:00

    Около 30 тысяч школьников со всей страны бесплатно посетили музеи Подмосковья во время праздников

    Евгения Остапенко, Ирина Люлина

    С 2 по 8 января этого года музеи Московской области бесплатно посетили 30 тысяч школьников со всей страны. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Харламова.
    Около 30 тысяч школьников со всей страны бесплатно посетили музеи Подмосковья во время праздников

    «С 2 по 8 января 2020 года учащиеся образовательных учреждений Российской Федерации смогли посетить 12 государственных и 56 муниципальных музеев Московской области бесплатно», — отметила Харламова.

    Бесплатно посетить музеи можно было благодаря пилотному проекту «Музей — детям». Цель акции — популяризация культурного наследия Подмосковья.

    «Для сравнения: топовую выставку работ Марка Шагала в музее „Новый Иерусалим“ за месяц посетили 25 тысяч человек! Без сомнения можно сказать, что премьера проекта „Музей — детям“ прошла успешно. Думаю, что он может стать еще одной культурной традицией Московской области», — добавила Харламова.

    Для бесплатного посещения того или иного музея школьникам выдавали специальный разовый билет.