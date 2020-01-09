Около 30 тысяч школьников со всей страны бесплатно посетили музеи Подмосковья во время праздников

С 2 по 8 января этого года музеи Московской области бесплатно посетили 30 тысяч школьников со всей страны. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«С 2 по 8 января 2020 года учащиеся образовательных учреждений Российской Федерации смогли посетить 12 государственных и 56 муниципальных музеев Московской области бесплатно», — отметила Харламова.

Бесплатно посетить музеи можно было благодаря пилотному проекту «Музей — детям». Цель акции — популяризация культурного наследия Подмосковья.

«Для сравнения: топовую выставку работ Марка Шагала в музее „Новый Иерусалим“ за месяц посетили 25 тысяч человек! Без сомнения можно сказать, что премьера проекта „Музей — детям“ прошла успешно. Думаю, что он может стать еще одной культурной традицией Московской области», — добавила Харламова.

Для бесплатного посещения того или иного музея школьникам выдавали специальный разовый билет.