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    15 января 2021, 15:42

    Два музея Подмосковья получили гранты по 1 млн рублей на развитие онлайн-сервисов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Два музея Подмосковья стали обладателями грантов по миллиону рублей. Конкурс провел благотворительный фонд Владимира Потанина. Для участия поступила 371 заявка из 70 регионов страны.
    Два музея Подмосковья получили гранты по 1 млн рублей на развитие онлайн-сервисов | Изображение 1

    Задачей конкурса стало создание новых виртуальных программ в музеях. Он нацелен на развитие онлайн-возможностей.

    Эксперты определили 34 победителей. Из них 16 стали лидерами номинации «Музеи. Культура. Новая форма».

    В этой категории отметили и Историко-художественный музей в Егорьевске, а также Рузский краеведческий музей. Они находятся в Подмосковье.

    Два музея Подмосковья получили гранты по 1 млн рублей на развитие онлайн-сервисов | Изображение 2

    Например, сотрудники первого из двух музеев показали проект «ПРОЕгорьевск». Он позволит создать мультимедийный онлайн-портал с библиотекой и кинозалом.

    А значит, все желающие смогут присоединиться к виртуальным экскурсиям, выставкам, конкурсам и мастер-классам. Кроме того, на онлайн-платформе разместят документы о Егорьевске. Вместе с тем местные жители смогут опубликовать личные истории.

    Два музея Подмосковья получили гранты по 1 млн рублей на развитие онлайн-сервисов | Изображение 3

    А для Рузского краеведческого музея закупят новое оборудование. Сотрудников обучат передовым информационным технологиям, отметил директор учреждения Евгений Есютин.

    Это позволит запустить ряд образовательных проектов, благодаря которым наши посетители смогут знакомиться с историей Рузского округа дистанционно

    Евгений Есютин.
    Два музея Подмосковья получили гранты по 1 млн рублей на развитие онлайн-сервисов | Изображение 4

    В Минкультуры Подмосковья подчеркнули, что все победившие проекты реализуют до конца 2021 года.