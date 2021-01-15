Два музея Подмосковья получили гранты по 1 млн рублей на развитие онлайн-сервисов

Задачей конкурса стало создание новых виртуальных программ в музеях. Он нацелен на развитие онлайн-возможностей.

Эксперты определили 34 победителей. Из них 16 стали лидерами номинации «Музеи. Культура. Новая форма».

В этой категории отметили и Историко-художественный музей в Егорьевске, а также Рузский краеведческий музей. Они находятся в Подмосковье.

Например, сотрудники первого из двух музеев показали проект «ПРОЕгорьевск». Он позволит создать мультимедийный онлайн-портал с библиотекой и кинозалом.

А значит, все желающие смогут присоединиться к виртуальным экскурсиям, выставкам, конкурсам и мастер-классам. Кроме того, на онлайн-платформе разместят документы о Егорьевске. Вместе с тем местные жители смогут опубликовать личные истории.

А для Рузского краеведческого музея закупят новое оборудование. Сотрудников обучат передовым информационным технологиям, отметил директор учреждения Евгений Есютин.

Это позволит запустить ряд образовательных проектов, благодаря которым наши посетители смогут знакомиться с историей Рузского округа дистанционно Евгений Есютин.

В Минкультуры Подмосковья подчеркнули, что все победившие проекты реализуют до конца 2021 года.