Музеи Подмосковья подготовили к 23 Февраля. Гостей ждут ретромашины и реконструкции боев

В Московской области музеи приготовили масштабную праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Гостей удивят военно-историческими реконструкциями, маршами техники, выставками ретромашин и не только.

Одинцово

Например, в парке «Патриот» Одинцовского округа 22 февраля состоится показ оружия, исторической и современной бронетанковой техники.

Перед посетителями выступят десантники, а все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по поиску взрывных устройств.

Здесь же организуют показательные полеты аэроклуба ВВС. А 23 февраля у стен главного храма Вооруженных сил России развернут военно-историческую реконструкцию.

Руза и Мытищи

В Рузе гостей ждет мультимедийный музей «Зоя». Он находится в Петрищеве. Здесь состоится лекция известного режиссера-документалиста, сценариста и публициста Романа Газенко.

Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» в Мытищах подготовит реконструкцию боя.

Здесь же пройдут соревнования в тире и заезды радиоуправляемых моделей танков. Присоединиться к программе можно будет 22, 23 и 24 февраля.

Красногорск

В Музее техники Вадима Задорожного, расположенном в Красногорске, 21 февраля удастся послушать рассказ об истории первого истребителя Як-1.

А 22 и 23 февраля здесь организуют торжественный марш военной техники. Вместе с тем для гостей проведут экскурсии. Им предложат прокатиться и на ретроавтомобилях.

Черноголовка

Военно-технический музей в Черноголовке подготовит игру «Февральский десант» и фестиваль «Солдатская каша».

Все желающие смогут показать свое мастерство в тире, покататься на санях и на музейном бронетранспортере.

Истра и Наро-Фоминск

Военно-патриотическую акцию, посвященную генералу армии Афанасию Белобородову, проведут 20 февраля в Истре.

Ее подготовят в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее. Там же с 21 по 23 февраля организуют концерты, мастер-классы и семейную интерактивную программу.

В Наро-Фоминском историко-краеведческом музее 23 февраля пройдут соревнования по разборке-сборке АК-47 и выставка «Мужество. Доблесть. Честь».