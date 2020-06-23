Музеи Подмосковья откроются 25 июня

В Подмосковье снимают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. 25 июня в регионе откроются музеи. Все время самоизоляции они работали онлайн, но теперь можно будет снова погулять по любимым местам. Об этом рассказала пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что во время самоизоляции музеи активно развивались и совершили цифровой скачок длиной в несколько лет. Это помогло привлечь огромное количество посетителей.

«За весь прошлый год в 70 муниципальных и государственных музеях побывали более 4,2 миллиона человек. А за три месяца вынужденного карантина — 4,6 миллиона онлайн-посетителей. Причем онлайн-форматы обрели новую, молодую аудиторию, что для нас очень важно», — уточнила Харламова.

Она добавила, что цифровое поле стало частью художественного пространства для всех учреждений культуры, поэтому многие проекты превратятся в повседневную практику.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

Министр уточнила, что во время карантина музеи не только предлагали виртуальные проекты, но и готовились к новым выставкам.

«Для зрителей впервые будет открыт музей „Зоя“ в Петрищеве. В Музее А. П. Чехова в Мелихове завершается реконструкция флигеля. В музее П. И. Чайковского в Клину готовится новая выставка, посвященная 180-летию композитора, „Симфония ‚Жизнь‘“. В Серпуховском музее открывается новая экспозиция, посвященная 75-летию Победы. В МВК „Новый Иерусалим“ в Истре завершается монтаж виртуального концертного зала», — сказала Елена Харламова.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

Во всех музеях будут тщательно соблюдать все санитарные нормы, чтобы обезопасить посетителей.

Вход в музеи будет разрешен только в масках и перчатках, все помещения будут работать по предварительным онлайн-заявкам. Во время посещения необходимо соблюдать социальную дистанцию — 1,5-2 метра.

После каждой группы в течение 20 минут сотрудники музеев будут проветривать и дезинфицировать помещения.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

«С 1 июня в шести музеях открыты парки, в которых побывали более 10 тысяч человек, для которых подмосковные парки и музеи — территория добрых эмоций и ярких впечатлений, так необходимых сегодня. Несмотря на меры, которые нужно соблюдать, мы рады, что снова встретимся с нашими посетителями. Мы вступаем в новый этап нашей жизни спокойно, уверенно и с приобретенным опытом», — заключила Харламова.

Уже в июле власти Подмосковья попросят жителей региона соблюдать лишь одно правило: носить в определенных местах маски.