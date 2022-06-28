Музеи, пляжи и кемпинги. Где экономно отдохнуть в Подмосковье

В Московской области есть множество мест, где можно хорошо и вполне бюджетно отдохнуть. В летнее время, в пору отпусков, это особенно актуально. Каждое из таких путешествий получится насыщенным, там подобраны свои развлекательные программы.

Коломна

Добраться из Москвы до Коломны можно на электричке с Казанского вокзала. Дорога займет чуть больше двух часов. Стоимость билетов — от 324 рублей. Лучше всего начать свою экскурсию с Коломенского кремля. Также хорошо отправиться на прогулку на специальном брендированном трамвае «Коломчонок». Он ходит по разным маршрутам, можно подобрать тематику, которая ближе каждому отдельному путешественнику.

Летнее время — пора для купания, и на берегу Коломенки ест отличный песчаный пляж, оборудованный зонтами от солнца и раздевалками.

Сергиев Посад

Доехать из Москвы до Сергиева Посада можно на электричке примерно за полтора часа. Они отправляются с Ярославского вокзала. Стоимость билетов — от 216 рублей. Это единственный город Подмосковья, который включен в популярный по всей России маршрут «Золотое кольцо».

Путешественники советуют начинать экскурсии с Троице-Сергиевой Лавры. Сюда в любое время года стекаются паломники со всего мира. Неподалеку от Лавры есть интересные музеи, которые увлекут всю семью. А в самые жаркие дни хорошо отдохнуть в парке «Скитские пруды», там есть кемпинг-отель для ночевки.

Зарайск

Добраться из Москвы до Зарайска можно на автобусе от станции метро «Котельники». Дорога займет примерно два с половиной часа. Билеты — 404 рубля.

Это совсем небольшой город с кремлем, Водонапорной башней, с которой можно посмотреть на весь город с высоты. Некоторым экспонатам в Зарайске порядка 22 тысяч лет. Кремль станет отличным местом для начала экскурсии.

После насыщенных экскурсий хорошо отдохнуть на чистом и уютном городском пляже, где есть оборудованный спуск в воду и кабинки для переодевания.