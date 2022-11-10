Подмосковье 10 ноября 2022, 13:11 Музеи народных промыслов Подмосковья с начала года посетили более 60 тысяч школьников

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Музеи, которые работают при фабриках народных художественных промыслов Подмосковья, регулярно принимают школьные экскурсии. По данным Министерства культуры и туризма региона, с начала года больше 64 тысяч учащихся побывали в таких поездках.

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«Наибольшей популярностью у школьников пользовались экскурсии в музей фабрики декоративной росписи „Жостово“. Их посетили свыше 21 тысячи детей», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Активно школьные группы посещали и Гжельский завод художественной росписи. В музее при фабрике представлены самые разнообразные экспонаты, расписанные в традиционной гжельской палитре.

В музее при Богородской фабрике художественной резьбы по дереву ребята познакомились с традиционными игрушками этого края. А в «Клинском подворье» школьники смогли совершить путешествие по эпохам и подметить особенности новогодних игрушек разных лет.