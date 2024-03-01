Подмосковье 01 марта 2024, 19:48 Музеи КПО «Восток» и «Нева» пополнились уникальными экспонатами с сортировочных линий Группа ЭкоЛайн

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Сотрудники КПО «Восток» и «Нева» в феврале обнаружили уникальные находки, которые напомнили им о временах СССР. Среди них уникальные документы и книги, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

На КПО «Восток» обнаружили облигации государственного внутреннего выигрышного займа, а на КПО «Нева» было найдено пять томов произведений генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева под названием «Ленинский курс».

Группа ЭкоЛайн

Находки из мусорных контейнеров, собранные региональными операторами компании «ЭкоЛайн», вызывают яркие эмоции у посетителей музеев и стали объектами повышенного внимания. Проект «ЭкоЛайн» был ранее удостоен специального приза на «Зеленой премии — 2023» в категории «Инициативы отраслевых компаний».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Посетите онлайн-версию музея «Культурный слой» можно по ссылке.

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