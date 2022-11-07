Музеи Королева выиграли грант на развитие нового мультимедийного проекта | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 12:33 Музеи Королева выиграли грант на развитие нового мультимедийного проекта

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Объединение «Музеи наукограда Королев» стало одним из победителей конкурса на предоставление поддержки благотворительного фонда Владимира Потанина. С помощью гранта к 2024 году в городе создадут новый мультимедийный проект.

Виртуальный тур «Болшевская коммуна: маленькая республика большой страны» расскажет об истории этого места в 1924–1939 годах, когда здесь находилось учреждение по перевоспитанию. Всяческих нарушителей здесь старались исправить с помощью работы и самоуправления. Реализация мультимедийного проекта намечена к 100-летию Болшевской трудовой коммуны, которое состоится в 2024 году.

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Участие в конкурсе приняло 74 проекта. Общая сумма поддержки по программе «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина превышает 50 миллионов рублей.

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4 ноября в музеях Подмосковья провели масштабную акцию «Ночь искусств». Экскурсии, выставки, мастер-классы и концерты посетили более 20 тысяч человек.

Ранее стало известно, что туристические проекты Подмосковья победили на всероссийской премии «Маршрут года». Гран-при награжден музей-заповедник «Коломенский Кремль» за маршрут «Галопом по эпохам». Его назвали лучшим маршрутом выходного дня.